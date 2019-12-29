Как изменился щенок-полицейский, которого пермяки назвали Северус

СЕГОДНЯ 09:48 2019-12-29T09:48:02+03:00

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- Я приглядывался к нему две недели. Приходил в вольер, общался и играл со всеми щенками. Севка сразу обратил на себя внимание. Очень живой и смелый парень, - рассказывает инспектор-кинолог Центра кинологической службы Станислав Тихомиров. – Можно сказать, что у него властный характер. Среди своих хвостатых родственников держался главарем. Он расталкивал других щенков и тянулся ко мне, не подпуская братьев и сестер. Можно сказать, что это он выбрал меня.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Четыре месяца назад щенок немецкой овчарки по кличке Сверус стал знаменитым. В социальных сетях ведомства попросили жителей края выбрать щенку имя. Под постом жители Прикамья оставили больше 700 комментариев. Представители общественного совета при региональном МВД выбрали пять лучших кличек. И снова попросили подписчиков выбрать. Так, щенок получил имя героя знаменитой саги – Сверус.

Этот вариант предложила жительница Октябрьского района. Ольга Неймушина хотела так назвать своего питомца, но тогда выбор пал на другую кличку, и дома у Ольги живет пес Велес.

Спустя 4 месяца Северус подрос и осваивает азы профессии. Станислав Тихомиров постепенно приучает громким звукам, транспорту, общению с другими людьми и собаками, развивает его мускулатуру.

- Я стараюсь уделять ему как можно больше внимания. Мы проходим общий курс дрессировки. Осваиваем команды и работу с аппортировочным предметом, занимаемся на специальных тренажерах, таких как барьер «бум», тоннель, полоса препятствий, бревно, и просто бегаем, - рассказывает кинолог Станислав Тихомиров. – Не менее полезно для него общение с Ингой, это моя старшая собака. Скоро ей предстоит выйти на заслуженный отдых. Младшему есть чему у нее поучиться.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Скоро, когда щенку исполнится 7-8 месяцев, его будут обучать поиску взрывчатых веществ. А пока главная задача малыша – расти и набираться сил.

ИСТОЧНИК KP.RU