В Перми похитили деньги, собранные на капремонт многоквартирных домов

СЕГОДНЯ 11:58 2019-12-28T13:43:05+03:00

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В Орджоникидзевском районе Перми жители двух многоквартирных домов деньги, предназначенные на проведение капитального ремонта, перечисляли на специальный счет. Но, как выяснили сотрудники прокуратуры, часть денег с этого счета была направлена вовсе не на ремонт.

- В ходе прокурорской проверки выявлены факты хищения денег собственников помещений в домах по адресам: 1-й Еловский переулок, 24 и улица Социалистическая, 10а, собранных на выполнение работ по капремонту, проведенных в 2019 году, - сообщили в прокуратуре края.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU