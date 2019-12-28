2019-12-28T13:43:05+03:00
Происшествия

В Перми похитили деньги, собранные на капремонт многоквартирных домов

Возбуждено уголовное дело
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орджоникидзевском районе Перми жители двух многоквартирных домов деньги, предназначенные на проведение капитального ремонта, перечисляли на специальный счет. Но, как выяснили сотрудники прокуратуры, часть денег с этого счета была направлена вовсе не на ремонт.

- В ходе прокурорской проверки выявлены факты хищения денег собственников помещений в домах по адресам: 1-й Еловский переулок, 24 и улица Социалистическая, 10а, собранных на выполнение работ по капремонту, проведенных в 2019 году, - сообщили в прокуратуре края.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье после гибели семьи на пожаре возбудили уголовное дело
В Перми похитили деньги, собранные на капремонт многоквартирных домов
В Прикамье на пожаре погибли мать и двое маленьких детей
«Поел - унеси за собой стол». В Перми посетители кафе украли из заведения столик
Пермяк Ив Набиев стал финалистом шоу «Голос»
«Нашли умирающим на улице». В Прикамье мужчина скончался по дороге в больницу
Разбираться с неполадками нового трамвая «Лев» в Перми будут специалисты завода-изготовителя
«Дядя вез племянника на снегокате». В Перми иномарка сбила двух человек на пешеходном переходе
В Закамске может появиттся новый масштабный жилой комплекс
В выходные в Прикамье ожидаются морозы до - 25
В новогодние праздники начнется рождественский турнир Кубка России по снежной и ледовой скульптуре
В Перми главы районов будут работать в последние выходные года
В Перми при странных обстоятельствах пропал 57-летний мужчина
Пловцы Пермского края подвели спортивные итоги 2019 года
Из Перми запустят прямые рейсы в Уфу
В Перми задержали мошенников, которые обманули пенсионерку
В Перми подписали техническое задание для реконструкции цирка