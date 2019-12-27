В Закамске может появиттся новый масштабный жилой комплекс

СЕГОДНЯ 14:39 2019-12-27T14:39:25+03:00

Площадь зданий жилого комплекса предположительно будет равно 50 тысячам кв. м. Фото: Василий Вахрин

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В Кировском районе Перми планируют построить новый жилой комплекс. Издание «Business Class» сообщает о том, что предполагается, что основная концепция строительства - застроить целый микрорайон.

По информации издание, комплекс может появиться на участке размером 4,7га, ограниченным улицами Торговой, Автозаводской, Магистральной и ж/д путями. Однако заявителю необходимо изменить территориальную зону производственно-коммунальных объектов IV класса вредности на зону обслуживания деловой активности местного значения (Ц-2).

Площадь зданий жилого комплекса предположительно будет равно 50 тысячам кв. м. Строить планируют дома в 4-6 этажей.

Проект обсудили на заседании комиссии по застройке и землепользованию. Членам комиссии проект понравился, но есть несколько моментов, которые необходимо доработать.

ИСТОЧНИК KP.RU