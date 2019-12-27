В выходные в Прикамье ожидаются морозы до - 25
После относительно теплой и снежной недели выходные в Прикамье ожидаются морозными. По прогнозам синоптиков пермского ГИС-центра при ПГНИУ, температура может опуститься до -25…-28.
Так, в субботу, 28 декабря, в Пермском крае похолодает до -7…-12 градусов. Погода будет ясная, осадков не ожидается.
В воскресенье, 29 декабря, похолодание усилится. Утром в северных районах края сильно похолодает до - 20. На юге будет теплее - 10…-12. В течение дня столбик термометра опустится еще на несколько градусов. А к вечеру похолодает до - 18.
Ночь на 30 декабря станет самой холодной в этом декабре. Температура опустится до - 20…-25, а в низких районах до - 28.
ИСТОЧНИК KP.RU