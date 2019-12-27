В выходные в Прикамье ожидаются морозы до - 25

СЕГОДНЯ 12:48 2019-12-27T12:48:08+03:00

Ночь на 30 декабря станет самой холодной в этом декабре. Фото: Василий Вахрин

Изменить размер текста: A A

После относительно теплой и снежной недели выходные в Прикамье ожидаются морозными. По прогнозам синоптиков пермского ГИС-центра при ПГНИУ, температура может опуститься до -25…-28.

Так, в субботу, 28 декабря, в Пермском крае похолодает до -7…-12 градусов. Погода будет ясная, осадков не ожидается.

В воскресенье, 29 декабря, похолодание усилится. Утром в северных районах края сильно похолодает до - 20. На юге будет теплее - 10…-12. В течение дня столбик термометра опустится еще на несколько градусов. А к вечеру похолодает до - 18.

Ночь на 30 декабря станет самой холодной в этом декабре. Температура опустится до - 20…-25, а в низких районах до - 28.

ИСТОЧНИК KP.RU