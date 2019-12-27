В Перми главы районов будут работать в последние выходные года

СЕГОДНЯ 12:20 2019-12-27T12:20:26+03:00

Их основная задача в ближайшие выходные контроль за очисткой тротуаров и остановок от снега Фото: Василий Вахрин

Они будут контролировать очистку дорог от снега

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- Работы еще очень много, поэтому для глав районов и моих замов, ответственных за благоустройство и ЖКХ, ближайшие суббота и воскресенье будут рабочими, - объявил сегодня Дмитрий Самойлов.

Основная задача глав районов в ближайшие выходные контроль за очисткой тротуаров и остановок от снега. Глава города отметил, что одна из первостепенных задач - усиленный вывоз снега с очищенных территорий.

По поручению Дмитрия Самойлова административно-техническая инспекция ежедневно будет проводить контрольные рейды и проверять состояние улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU