Сотрудника ГУ ФСИН в Прикамье осудили за взятки

СЕГОДНЯ 16:37 2019-12-26T16:37:23+03:00

Он за деньги разрешал приносить осужденным мобильники

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Бывшего сотрудника исправительного учреждения – краевой туберкулезной больницы № 17 ГУФСИН России по Пермскому краю – осудили за получение мелких взяток. Суд признал его виновным в девяти случаях взяточничества.

Как сообщили в Березниковской прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Пермского края, младший инспектор группы надзора отдела безопасности с июля по сентябрь 2019 года получал деньги за то, что разрешал приносить осужденным, находящимся на лечении в туберкулезной больнице, мобильные телефоны.

К моменту судебного процесса сотрудник был уволен из органов ГУФСИН.

Суд приговорил его к двум с половиной годам ограничения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU