2019-12-26T16:37:23+03:00
Происшествия

Сотрудника ГУ ФСИН в Прикамье осудили за взятки

Он за деньги разрешал приносить осужденным мобильники
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Бывшего сотрудника исправительного учреждения – краевой туберкулезной больницы № 17 ГУФСИН России по Пермскому краю – осудили за получение мелких взяток. Суд признал его виновным в девяти случаях взяточничества.

Как сообщили в Березниковской прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Пермского края, младший инспектор группы надзора отдела безопасности с июля по сентябрь 2019 года получал деньги за то, что разрешал приносить осужденным, находящимся на лечении в туберкулезной больнице, мобильные телефоны.

К моменту судебного процесса сотрудник был уволен из органов ГУФСИН.

Суд приговорил его к двум с половиной годам ограничения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В РЖД не определили сроки закрытия железной дороги между Пермь-I и Пермь-II
Сотрудника ГУ ФСИН в Прикамье осудили за взятки
Продукция «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» вошла в топ-100 лучших товаров России
В Прикамье из-за аварии без воды остались 8 тысяч человек
Как изменилась дома бродячая собака, которая выглядела как живой скелет
В Перми осудили ветерана МВД за ложное сообщение о взрыве завода
При столкновении двух фур на трассе в Прикамье погиб водитель
В Перми новый трамвай «Лев» отправили на диагностику из-за неполадки
Лежал в крови и стонал: водитель сбил старого бездомного пса и бросил его умирать
В Перми уничтожат почти 500 кг томатов без маркировки
В Прикамье за год зарегистрировано 11 случаев заболевания корью
"Вцепились клыками в голову и рвали". В Перми ребенок, на которого напала стая собак, пережил вторую операцию