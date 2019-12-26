Сотрудника ГУ ФСИН в Прикамье осудили за взятки
Бывшего сотрудника исправительного учреждения – краевой туберкулезной больницы № 17 ГУФСИН России по Пермскому краю – осудили за получение мелких взяток. Суд признал его виновным в девяти случаях взяточничества.
Как сообщили в Березниковской прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Пермского края, младший инспектор группы надзора отдела безопасности с июля по сентябрь 2019 года получал деньги за то, что разрешал приносить осужденным, находящимся на лечении в туберкулезной больнице, мобильные телефоны.
К моменту судебного процесса сотрудник был уволен из органов ГУФСИН.
Суд приговорил его к двум с половиной годам ограничения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU