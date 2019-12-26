2019-12-26T14:41:46+03:00
Происшествия

В Перми осудили ветерана МВД за ложное сообщение о взрыве завода

Подсудимый сказал, что он не так выразился
Лилия Абибулаева
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Свою вину офицер признал и во всем винит алкогольСвою вину офицер признал и во всем винит алкогольФото: Василий Вахрин
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В Перми признали виновным ветерана МВД и участника боевых действий. Издание «Рифей-Пермь» отметили, что мужчину осудили за сообщение о готовящемся взрыве на пермском предприятии.

На сообщение о взрыве среагировали сотрудники правоохранительных органов. На операцию потратили деньги из бюджета.

Свою вину офицер признал и во всем винит алкоголь. Участника военных действий, которому президент вручал орден «Георгия Жукова, приговорили к одному году лишения свободы. Теперь мужчине нельзя покидать дом с 22:00 до 6:00 и нужно отмечаться в контролирующем органе. Также мужчина должен компенсировать затраченные на операцию деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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