"Они введут в вашу кровь вирус". Пермяков испугало фейковое предупреждение из соцсетей
В соцсетях в группах появилось предупреждение якобы от полиции. Судя по фотографии, кто-то приклеил объявление на стеклянную дверь и сделал снимок. На листе бумаги напечатано:
- Если кто-то подходит к вам и говорит, что он из медицинской школы и хочет проверить ваш сахар в крови бесплатно, не сдавайте тест, а позвоните в полицию. Они хотят ввести в вашу кровь вирус. Поделитесь этой информацией с друзьями и семьей. Спасибо! Полиция.
- А какой вирус? - испугались пермяки. - Я верю, в нашей жизни всякое может быть.
В пресс-службе краевой полиции посоветовали не обращать внимание на это объявление и всегда проверять информацию из социальных сетей. Фейк ходит по интернету уже не первый год.
ИСТОЧНИК KP.RU