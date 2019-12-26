"Они введут в вашу кровь вирус". Пермяков испугало фейковое предупреждение из соцсетей

СЕГОДНЯ 11:55 2019-12-26T12:43:54+03:00

Это объявление распространяется по интернету не первый год

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В соцсетях в группах появилось предупреждение якобы от полиции. Судя по фотографии, кто-то приклеил объявление на стеклянную дверь и сделал снимок. На листе бумаги напечатано:

- Если кто-то подходит к вам и говорит, что он из медицинской школы и хочет проверить ваш сахар в крови бесплатно, не сдавайте тест, а позвоните в полицию. Они хотят ввести в вашу кровь вирус. Поделитесь этой информацией с друзьями и семьей. Спасибо! Полиция.

- А какой вирус? - испугались пермяки. - Я верю, в нашей жизни всякое может быть.

В пресс-службе краевой полиции посоветовали не обращать внимание на это объявление и всегда проверять информацию из социальных сетей. Фейк ходит по интернету уже не первый год.

ИСТОЧНИК KP.RU