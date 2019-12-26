С улиц Перми вывезли 140 тысяч кубометров снега с начала зимнего сезона

СЕГОДНЯ 09:11 2019-12-26T09:58:11+03:00

За вчерашний день вывезли 9,6 тысяч. Фото: Василий Вахрин

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В последние дни синоптики то и дело обещают снегопады. Администрация города усиливает работу по очистке улиц от снега.

Подрядные организации работают в круглосуточном режиме. Пересменки происходят только в 9 утра. Ночью на улицах работает около 300 единиц техники, и около 150 дорожных рабочих.

Всего с начала сезона с улиц Перми вывезли 140 тысяч кубометров снега. За вчерашний день - 9,6 тысяч.

В дневное время, чтобы не создавать затруднения на дорогах, количество техники, работающей на улицах города достигает 150 единиц, также на улицах работает порядка 300 дорожных рабочих.

Подрядчики не только очищают от снега дороги и тротуары. но и убирают сметанный снег.

ИСТОЧНИК KP.RU