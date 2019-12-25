2019-12-25T18:43:51+03:00
Общество

"Инвалид полз по ступенькам на руках". Прокуратура проверила ТЦ "Товары Прикамья"

В здании, как выяснилось, нет пандусов и перил
Елена КОНОВА
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Фото из группы "Народный комиссар" "ВКонтакте"Фото из группы "Народный комиссар" "ВКонтакте"
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Некоторое время назад в соцсетях появились фотографии мужчины-инвалида. На кадрах видно, что ему приходиться подниматься по ступеньках прямо на руках, потому что пандус, расположенный на лестнице, не подходит для инвалидной коляски. Также в посте написали, что все это происходило в ТЦ "Товары Прикамья".

Как сообщает Business Class, недавно прокуратура Ленинского района проверила торговый центр.

- Они выяснили, что доступ маломобильных групп граждан в здание не обеспечен, - сообщает издание. - В объекте отсутствуют пандусы, перила и специальные подъемники. Прокурор внес представления собственникам торгового центра, в отношении виновных лиц возбуждены дела об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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