Полиция ищет пострадавших от действий пермяка, который напал на студентку с ножом

СЕГОДНЯ 17:40 2019-12-25T17:42:17+03:00

Он вышел из тюрьмы в сентябре и снова начал совершать преступления

Изменить размер текста: A A

Полицейские задержали 33-летнего пермяка, который напал на 17-летнюю студентку колледжа с ножом. Ночью девушка возвращалась домой. У частного дома на улице Менжинского на нее напал мужчина, стал душить, уронил на землю и, угрожая ножом, требовал отдать все ценное.

- Девушка закричала, и преступник стал оттаскивать ее в кусты, - сообщили в пресс-службе городской полиции. - На ее крики выбежал охранник из ближайшего магазина. Он оказался пенсионером МВД. Мужчина спугнул нападавшего.

Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на девушку. Спустя двое суток нападавшего задержали. Оказалось, что мужчина только в сентябре вышел из тюрьмы. Он сидел за за грабеж, разбой, насильственные действия сексуального характера.

Если вы тоже стали жертвой пермяка, звоните по телефонам 8-912-069-79-77 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU