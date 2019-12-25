В Перми лихач сбил женщину и скрылся с места аварии

СЕГОДНЯ 08:39 2019-12-25T08:39:38+03:00

Пострадавшую с травмами отправили в больницу

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В Мотовилихинском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадал 47-летняя женщина.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что авария произошла на перекрестке Уральской и Хрустальной. По предварительной информации женщина переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшую с сочетанной травмой головы отправили в больницу.

Водитель с места происшествия скрылся, но его скоро нашли. Им оказался 54-летний житель Перми. В отношении лихача возбуждено административное расследование.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU