В Перми лихач сбил женщину и скрылся с места аварии
В Мотовилихинском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадал 47-летняя женщина.
В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что авария произошла на перекрестке Уральской и Хрустальной. По предварительной информации женщина переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшую с сочетанной травмой головы отправили в больницу.
Водитель с места происшествия скрылся, но его скоро нашли. Им оказался 54-летний житель Перми. В отношении лихача возбуждено административное расследование.
По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU