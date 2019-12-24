МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается мокрый снег, гололед и сильный ветер

СЕГОДНЯ 13:56 2019-12-24T13:56:40+03:00

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В Пермском крае в ближайшее время ожидаются неблагоприятные природные явления. В ГУ МЧС предупреждают о том, что на территории края возможны сильный ветер до 11 м/с, голод, мокрый снег, дождь. Также вероятно налипание мокрого снега на проводах.

Температура воздуха ночью -2,-7°, при прояснениях до -12°, днем 0,-5°.

Из-за неблагоприятных погодных явлений в Прикамье повышается риск возникновения аварий и пробок на дорогах. Также в ведомстве предупреждают об обрывах линий электропередач при сильном налипании снега.

В начале недели на Пермь и весь край обрушился сильный снегопад. За сутки выпала треть месячной нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU