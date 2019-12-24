В Прикамье собрали 6 тонн старых батареек
Их отправят на переработку
Сейчас в акции принимают участие 300 школ Пермского края.
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В школах Пермского края за год собрал 6 тонн использованных батареек. Издание «Рифей-Пермь» сообщает о том, что в учебных заведениях установили 2,5 контейнеров для собора.
Больше всего старых аккумуляторов собрали ученики школ индустриального района. На их счету 300 тысяч батареек. Это цифры с мая по октябрь.
Сейчас в акции принимают участие 300 школ Пермского края. В следующем году планируют подключить к акции еще несколько школ.
Акцию организовал благотворительный фонд «Обитаемый Урал». Все собранные батарейки отправят на переработку в Челябинск.
ИСТОЧНИК KP.RU