В Пермском крае при столкновении экскаватора и технического поезда погиб человек
ЧП произошло днем 23 декабря. На перегоне Кордон-Шамары при проведении работ на ж/д пути упал экскаватор. По путям в этот момент шел технический поезд. В результате столкновения экскаватор опрокинулся, также с рельс сошел электровоз и вагон-путеизмеритель.
В результате ЧП погиб пассажир экскаватора. Мужчина получил серьезные травмы, от которых скончался на месте. Также из-за аварии были задержаны несколько пассажирских поездов дальнего следования.
На месте происшествия выехали сотрудники следственного комитета, ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Следователи проводят проверку по факту гибели рабочего.
ИСТОЧНИК KP.RU