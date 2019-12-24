В Пермском крае при столкновении экскаватора и технического поезда погиб человек

СЕГОДНЯ 11:47 2019-12-24T11:47:13+03:00

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ЧП произошло днем 23 декабря. На перегоне Кордон-Шамары при проведении работ на ж/д пути упал экскаватор. По путям в этот момент шел технический поезд. В результате столкновения экскаватор опрокинулся, также с рельс сошел электровоз и вагон-путеизмеритель.

В результате ЧП погиб пассажир экскаватора. Мужчина получил серьезные травмы, от которых скончался на месте. Также из-за аварии были задержаны несколько пассажирских поездов дальнего следования.

На месте происшествия выехали сотрудники следственного комитета, ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Следователи проводят проверку по факту гибели рабочего.

ИСТОЧНИК KP.RU