2019-12-24T11:47:13+03:00
Происшествия

В Пермском крае при столкновении экскаватора и технического поезда погиб человек

Мужчина получил смертельные травмы
Лилия Абибулаева
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Следователи проводят проверку по факту гибели рабочего. Фото: Уральское следственное управление на транспорте.Следователи проводят проверку по факту гибели рабочего. Фото: Уральское следственное управление на транспорте.
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ЧП произошло днем 23 декабря. На перегоне Кордон-Шамары при проведении работ на ж/д пути упал экскаватор. По путям в этот момент шел технический поезд. В результате столкновения экскаватор опрокинулся, также с рельс сошел электровоз и вагон-путеизмеритель.

В результате ЧП погиб пассажир экскаватора. Мужчина получил серьезные травмы, от которых скончался на месте. Также из-за аварии были задержаны несколько пассажирских поездов дальнего следования.

На месте происшествия выехали сотрудники следственного комитета, ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Следователи проводят проверку по факту гибели рабочего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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