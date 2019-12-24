Епишата, Таз, Селезни. Стали известны самые забавные названия населенных пунктов в Прикамье

СЕГОДНЯ 09:09 2019-12-24T09:26:08+03:00

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Малыши, Селезни, Таз…- все это название сел и деревень в Пермском крае. Издание «Business Class» сообщает, что всего в госреестре недвижимости есть сведения о 200 населенных пунктах. Среди них немало с необычными и забавными названиями.

Больше всего оригинальных топонимов в Березовском районе. Там есть Бородино, но и деревни Епишата, Копчиково, Малыши, Селезни, Таз Татарский и село Таз Русский. Куединский район может похвастаться деревней Барабан. В реестр также внесены границы деревень под Чайковским – Злодарь и Оралки, поселков в Лысьвенском городском округе – Обманка 1-ая и Обманка 2-ая, деревень Парашино и Пузым в Карагайском и Кочевском районах.

В 13 муниципальных районах Прикамья есть населенные пункты с названием Ключи, но в течение 2019 года ни одни не внесли свои границы в реестр недвижимости.

ИСТОЧНИК KP.RU