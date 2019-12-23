В Перми начали укреплять дом с трещинами

СЕГОДНЯ 17:39 2019-12-23T17:39:44+03:00

Ремонт должны завершить уже к концу года. Фото: Василий Вахрин

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Как сообщает издание «Business class», Фонд капитального ремонта Пермского края приступил к работам по укреплению несущих стен дома по Комсомольскому проспекту, 31а. Ремонт планируется завершить к концу этого года.

Рабочие заменят старую кирпичную кладку на новую. Судя по результатам обследования, причиной деформации стен стало нарушение технологии строительства при возведении здания.

Сквозную трещину в стене на уровне первого и второго этажей обнаружили в начале сентября во время работ по капитальному ремонту этого дома. Через несколько недель в проблемном доме треснули маячки. Жители уверяли, что несущая стена может в любой момент рухнуть. Дом по Комсомольскому проспекту, 31а ремонтируют в рамках подготовки города в празднованию 300-летия Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU