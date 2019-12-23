Пермь «стоит» в 8-балльных пробках
До «часа пик» еще несколько часов, а пробки в городе уже 8 баллов! До Нового года всего неделя пермяки штурмуют торговые центры и спешат купить подарки. Еще одна причина заторов - сильный снегопад.
Улицы забиты как в центре, так и отдаленных районах:
- Стоит улица Пушкина в обе стороны от Сибирской до Комсомольского проспекта
- Компрос забит от Краснова до Ленина
- Большая пробка на шоссе Космонавтов от рынка и до Плеханова
- Затор на Малкова и на круге у Перми - 2
- Затруднено движение на Бульва Гагарина в сторону Старцева
- Много машин скопилось на Героев Хасана от ТЦ «Шоколад» до улицы Васильева
- Также пробки на Якутской, там произошло ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU