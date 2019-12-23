Пермь «стоит» в 8-балльных пробках

СЕГОДНЯ 14:25 2019-12-23T14:25:11+03:00

Изменить размер текста: A A

До «часа пик» еще несколько часов, а пробки в городе уже 8 баллов! До Нового года всего неделя пермяки штурмуют торговые центры и спешат купить подарки. Еще одна причина заторов - сильный снегопад.

Улицы забиты как в центре, так и отдаленных районах:

- Стоит улица Пушкина в обе стороны от Сибирской до Комсомольского проспекта

- Компрос забит от Краснова до Ленина

- Большая пробка на шоссе Космонавтов от рынка и до Плеханова

- Затор на Малкова и на круге у Перми - 2

- Затруднено движение на Бульва Гагарина в сторону Старцева

- Много машин скопилось на Героев Хасана от ТЦ «Шоколад» до улицы Васильева

- Также пробки на Якутской, там произошло ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU