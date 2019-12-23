В Прикамье столкнулись микроавтобус и грузовик, пострадали 6 человек
В аварии в Пермском крае пострадали шесть человек. Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, ДТП произошло около 12.25 на 61 км автодороги Пермь-Краснокамск
- По предварительной информации, 49-летний водитель грузового автомобиля при совершении разворота не предоставил преимущество в движении рейсовому микроавтобусу и допустил с ним столкновение, - сообщили в пресс-службе МВД.
В результате аварии, по предварительным данным, пострадали шесть человек. Они получили травмы различной степени тяжести. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Дополнительная информация уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU