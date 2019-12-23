«Прятался от матери в подвале». В Прикамье женщина издевалась над сыном-подростком
Судебные приставы Чусового обратились в суд, чтобы ужесточить наказание женщине, которая издевалась над своим сыном.
В течение 17 лет мальчик жил в ужасных условиях. Мать постоянно выпивала, периодически избивала сына. Синяки женщина объясняла особенностью организма мальчика.
Подросток голодал и замерзал, жил в условиях антисанитарии. Когда мать злилась, мальчик прятался в подвале. Там он разжигал костер и пытался готовить еду, если находил продукты. Все это отразилось на психике ребенка. Ему была необходима психологическая коррекция.
Мальчика забрали у горе-матери. Сейчас он воспитывается в нормальных условиях, в приемной семье. Женщину обязали выплачивать алименты, но она решила, что сын ни в чем не нуждается и решила не платить. По просьбе приставов, ее приговорили к 1 году ограничения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU