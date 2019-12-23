«Прятался от матери в подвале». В Прикамье женщина издевалась над сыном-подростком

СЕГОДНЯ 12:22 2019-12-23T12:22:29+03:00

У мальчика было психическое расстройство, но мать закрывала на это глаза

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Судебные приставы Чусового обратились в суд, чтобы ужесточить наказание женщине, которая издевалась над своим сыном.

В течение 17 лет мальчик жил в ужасных условиях. Мать постоянно выпивала, периодически избивала сына. Синяки женщина объясняла особенностью организма мальчика.

Подросток голодал и замерзал, жил в условиях антисанитарии. Когда мать злилась, мальчик прятался в подвале. Там он разжигал костер и пытался готовить еду, если находил продукты. Все это отразилось на психике ребенка. Ему была необходима психологическая коррекция.

Мальчика забрали у горе-матери. Сейчас он воспитывается в нормальных условиях, в приемной семье. Женщину обязали выплачивать алименты, но она решила, что сын ни в чем не нуждается и решила не платить. По просьбе приставов, ее приговорили к 1 году ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU