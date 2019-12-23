2019-12-23T11:11:39+03:00
Происшествия

Пермь засыпает снегом. Синоптики рассказали, когда закончится снегопад

За несколько дней в Прикамье выпадет почти половина месячной нормы осадков
Лилия Абибулаева
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Снег может переходить в переохлажденный дождь и возможно образование гололеда.Снег может переходить в переохлажденный дождь и возможно образование гололеда.Фото: Василий Вахрин
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На пермский край обрушились сильные снегопады. Синоптики пермского ГИС-центра рассказали, когда количество осадков уменьшится.

В начале недели, 23 и 24 декабря, на территории Прикамья выпадет 10 - 20 мм снега - это почти половина месячной нормы. Больше всего осадков выпадет в районе от Добрянки до Губахи.

Больше всего осадков ожидается в понедельник, 23 декабря. Снег будет идти с утра и до вечера. В Пермском крае температура днем ожидается от -2 по северо-западу до -8…-10 по юго-востоку, в Перми около -4 градусов. Снег может переходить в переохлажденный дождь и возможно образование гололеда.

Снег будет идти весь вторник. Температура воздуха при этом составит -5…-7 градусов.

Снегопад ослабнет только к среде, 25 декабря. Небольшие осадки останутся на севере края. А с четверга начнется похолодание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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