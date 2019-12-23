В Перми при странных обстоятельствах пропала 12-летняя девочка
Последний раз ее видели 22 декабря
Телефон деочки отключенФото: Василий Вахрин
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В Свердловском районе Перми разыскивают школьницу. 12-летняя девочка ушла из дома по адресу Емельяна Ярославского около 12:00 на прогулку. Больше домой школьница не вернулась.
Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что вечером в воскресенье родителям удалось дозвониться до дочери. После этого девочка перестала выходить на связь. Родные обратились в полицию.
До настоящего момента ребенок не найден.
Информация о приметах девочки уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU