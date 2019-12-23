2019-12-23T08:09:20+03:00
Происшествия

В Перми при странных обстоятельствах пропала 12-летняя девочка

Последний раз ее видели 22 декабря
Лилия Абибулаева
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Телефон деочки отключенТелефон деочки отключенФото: Василий Вахрин
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В Свердловском районе Перми разыскивают школьницу. 12-летняя девочка ушла из дома по адресу Емельяна Ярославского около 12:00 на прогулку. Больше домой школьница не вернулась.

Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что вечером в воскресенье родителям удалось дозвониться до дочери. После этого девочка перестала выходить на связь. Родные обратились в полицию.

До настоящего момента ребенок не найден.

Информация о приметах девочки уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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