2019-12-23T07:50:06+03:00
Общество

Губаха попала в рейтинг самых интересных городов по версии «Forbes»

В журнале приводятся уникальные и привлекательные для туристов локации города
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Создатели рейтинга отметили необычайно красивые закаты. Фото:правительство ПрикамьяСоздатели рейтинга отметили необычайно красивые закаты. Фото:правительство Прикамья
Изменить размер текста:

Журнал «Forbes» составил рейтинг малых городов, которые могут представлять интерес для туристов. В число таких вошла и Губаха.

Издание перечислило уникальные локации города, которые могут заинтересовать туристов. Так, самыми популярными стали город-призрак - Верхняя Губаха, где проходит ежегодный фестиваль Губаха.Alive, и горнолыжный центр.

Также создатели рейтинга отметили необычайно красивые закаты в Губахе и известные местные пещеры.

Туристам предлагается составить маршрут интересный именно ему маршрут, в том числе по местам съёмок фильма «Сердце Пармы». Помимо Губахи, в список малых городов с необычной историей также попали Хвалынск, Тотьма, Кыштым, Свияжск, Южа и Железногорск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Прятался от матери в подвале». В Прикамье женщина издевалась над сыном-подростком
В Прикамье осудили мужчину за сбыт наркотиков
За прошедшую неделю на дорогах Перми пострадали 26 человек
Газобетонные блоки от ПЗСП признаны одним из лучших товаров России
В Перми при столкновении двух автобусов пострадали 4 человека
Пермь засыпает снегом. Синоптики рассказали, когда закончится снегопад
"Он просто гнил заживо". Волонтеры спасают кота, которого изрезали неизвестные
Новый продукт пермского «УРАЛХИМа» – среди «100 лучших товаров России»
Из-за сильных снегопадов в Перми снегоуборочная техника будет работать круглосуточно
Пропавший в Перми многодетный бизнесмен найден мертвым
В Перми остановлены поиски 12-летней девочки
В Перми власти изъяли участок под домом в Мотовилихе, где обрушилась часть стены
"Исчез за 4 минуты". Стали известны подробности о пропавшем на автомобиле 44-летнем пермяке
Пермячку, которая перед квартирной кражей прихорашивалась в лифте, задержали