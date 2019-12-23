Губаха попала в рейтинг самых интересных городов по версии «Forbes»

СЕГОДНЯ 07:50 2019-12-23T07:50:06+03:00

В журнале приводятся уникальные и привлекательные для туристов локации города

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Журнал «Forbes» составил рейтинг малых городов, которые могут представлять интерес для туристов. В число таких вошла и Губаха.

Издание перечислило уникальные локации города, которые могут заинтересовать туристов. Так, самыми популярными стали город-призрак - Верхняя Губаха, где проходит ежегодный фестиваль Губаха.Alive, и горнолыжный центр.

Также создатели рейтинга отметили необычайно красивые закаты в Губахе и известные местные пещеры.

Туристам предлагается составить маршрут интересный именно ему маршрут, в том числе по местам съёмок фильма «Сердце Пармы». Помимо Губахи, в список малых городов с необычной историей также попали Хвалынск, Тотьма, Кыштым, Свияжск, Южа и Железногорск.

ИСТОЧНИК KP.RU