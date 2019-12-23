Губаха попала в рейтинг самых интересных городов по версии «Forbes»
Журнал «Forbes» составил рейтинг малых городов, которые могут представлять интерес для туристов. В число таких вошла и Губаха.
Издание перечислило уникальные локации города, которые могут заинтересовать туристов. Так, самыми популярными стали город-призрак - Верхняя Губаха, где проходит ежегодный фестиваль Губаха.Alive, и горнолыжный центр.
Также создатели рейтинга отметили необычайно красивые закаты в Губахе и известные местные пещеры.
Туристам предлагается составить маршрут интересный именно ему маршрут, в том числе по местам съёмок фильма «Сердце Пармы». Помимо Губахи, в список малых городов с необычной историей также попали Хвалынск, Тотьма, Кыштым, Свияжск, Южа и Железногорск.
ИСТОЧНИК KP.RU