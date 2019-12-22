В Прикамье выясняют обстоятельства столкновения «скорой» с иномаркой

СЕГОДНЯ 13:43 2019-12-22T18:20:15+03:00

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Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, вечером в субботу, 21 декабря, в 22:00 на пересечении Советского проспекта и улицы Ломоносова произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись машина «скорой помощи» и легковой автомобиль KIA.

- В «скорой» находилась бригада медиков и женщина, которую везли в больницу, - прокомментировали в полиции. - В результате аварии никто не пострадал.

Тем временем, очевидцы ДТП предлагают в соцсетях свои версии аварии. «Водитель KIA не пропустил «скорую» с включенными маячками», - пишут одни. «Виноват водитель «скорой», так как проезжал красный свет светофора без спецсигнала, а затем за несколько секунд до столкновения включил его, KIA уже была на перекрестке», - утверждают другие, «Это элементарное несоблюдение правил дорожного движения в зимний период», - говорят третьи.

Возбуждено административное расследование, в полиции проверяют все обстоятельства происшествия и устанавливают виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU