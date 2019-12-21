За год число выявленных наркоманов в Прикамье выросло на 500 человек

СЕГОДНЯ 08:38 2019-12-21T08:38:47+03:00

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Начальник управления наркоконтроля ГУ МВД России по Пермскому краю Сергей Абросимов обнародовал статистику, связанную с употреблением наркотиков в Прикамье.

По его данным, на официальном медицинском учете теперь состоят около 7 тысяч жителей Пермского края - за год их число выросло на 500 человек. За 11 месяцев 2019 года выявлено и пресечено более 3 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Как подчеркнул заместитель прокурора Пермского края Александр Дерышов, наркомания «молодеет». В этом году 111 несовершеннолетних привлекли к административной ответственности за потребление наркотиков, 50 из них обязали пройти диагностику, реабилитацию и лечение. Возбуждено 6 уголовных дел за склонение несовершеннолетних к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

ИСТОЧНИК KP.RU