2019-12-21T08:06:28+03:00
Общество

Хоккеисты «Молота-Прикамье» проиграли в третий раз подряд

Тренер объяснил это травмами игроков
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Фото: ХК "Молот-Прикамье".Фото: ХК "Молот-Прикамье".
Изменить размер текста:

"Молот-Прикамье" уступил воскресенскому "Химику" со счетом 2:3. Первую шайбу пермские хоккеисты пропустили на 6-й минуте и не смогли отыграться.

Это уже третье поражение пермской команды подряд. В итоге наш клуб опустился на 12 место в ВХЛ. Завтра, 22 декабря, пермяки встретятся на своей площадке с хоккеистами клуба «Хумо» из Ташкента.

Главный тренер нашей команды объяснил поражение травмами ведущих игроков и отсутствием большой запасной скамейки.

- Из раза в раз говорим об одном и том же, - заявил Павел Десятков на послематчевой пресс-конференции. При нашем преимуществе, сегодня и по броскам переиграли соперника, и по движению мы были не хуже.

Но у нас нет длинной скамейки запасных игроков прим том, что были травмы у некоторых игроков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За год число выявленных наркоманов в Прикамье выросло на 500 человек
Хоккеисты «Молота-Прикамье» проиграли в третий раз подряд
При столкновении двух автобусов в Перми окно в одном разлетелось на куски
В новом году из пермского аэропорта можно будет улететь до Еревана
Поиски пропавшей в Прикамье девятилетней девочки остановлены
Школьников - победителей олимпиад пригласили в гости к главе Перми
В Прикамье ищут пропавшую девятилетнюю девочку
В Перми выберут и наградят лучший новогодний двор
Воспитанники пермских детских садов приняли участие в конкурсе цифровых технологий
Пермские школьники станцуют на большом новогоднем балу
Стали известны подробности ЧП в пермской школе, где девочка сломала руку
Должника из Пермского края отыскали в Беларуси благодаря хобби его жены
Краевая прокуратура нашла нарушения на пешеходном переходе железной дороги
На «Азоте» поздравляют детей сотрудников
В Прикамье мужчина надругался над подростком
18-летний житель Прикамья ограбил пенсионерку, чтобы купить любимой розовые розы и плюшевого медведя
"Громко мяукали, но никто им не помогал". В пермском магазине в камере хранения нашли двух котят
В выходные в Перми откроют движение по Революции