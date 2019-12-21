Хоккеисты «Молота-Прикамье» проиграли в третий раз подряд
"Молот-Прикамье" уступил воскресенскому "Химику" со счетом 2:3. Первую шайбу пермские хоккеисты пропустили на 6-й минуте и не смогли отыграться.
Это уже третье поражение пермской команды подряд. В итоге наш клуб опустился на 12 место в ВХЛ. Завтра, 22 декабря, пермяки встретятся на своей площадке с хоккеистами клуба «Хумо» из Ташкента.
Главный тренер нашей команды объяснил поражение травмами ведущих игроков и отсутствием большой запасной скамейки.
- Из раза в раз говорим об одном и том же, - заявил Павел Десятков на послематчевой пресс-конференции. При нашем преимуществе, сегодня и по броскам переиграли соперника, и по движению мы были не хуже.
Но у нас нет длинной скамейки запасных игроков прим том, что были травмы у некоторых игроков.
ИСТОЧНИК KP.RU