Школьников - победителей олимпиад пригласили в гости к главе Перми

СЕГОДНЯ 17:44 2019-12-20T17:44:45+03:00

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20 декабря 15 пермских школьников – победителей всероссийских и международных олимпиад пригласили в гости к главе Перми Дмитрию Самойлову. Накануне Нового года он поблагодарил ребят за высокие достижения, которые школьники показали, участвуя в олимпиадах разного уровня.

Пермское образование занимает лидирующие позиции в стране. В 2018 году победителями всероссийских олимпиад стали 19 ребят, а в 2019 – уже 26, количество победителей и призеров финала всероссийских олимпиад выросло на 37%.

- Мы стараемся создать старшеклассникам творческую среду, чтобы они могли полностью раскрыться и выбрать для себя профессию. Для этого два года назад был создан проект «Золотой резерв». В нашем городе вы точно сможете найти себе применение, а лет через десять, уверен, будете заниматься развитием нашего города на своих рабочих местах. Я благодарю вас за достижения и успехи, трудолюбие и упорство, - отметил Дмитрий Самойлов.

Все достижения этих ребят загружены в электронное портфолио portfolioperm.ru. С помощью этого ресурса потенциальные работодатели заключают с ребятами соглашения о сопровождении и выстраивании индивидуальной траектории.

Электронное портфолио является основополагающим механизмом проекта «Золотой резерв». Он нужен, чтобы «состыковать» школьника и его потенциального работодателя, оказать ребенку поддержку, а также замотивировать ребят работать в родном городе после получения высшего образования. Второй год подряд сотня самых талантливых ребят получают премию главы города, а проект администрации Перми назван лучшей в России практикой в области развития человеческого капитала.

ИСТОЧНИК KP.RU