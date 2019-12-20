В Перми выберут и наградят лучший новогодний двор

СЕГОДНЯ 17:04 2019-12-20T17:05:01+03:00

Помимо праздничного оформления в нем должно быть чисто

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К Новому году департамент ЖКХ объявил конкурс на лучшее новогоднее оформление дворов, чтобы создать праздничное настроение не только на главных городских площадках, но и во дворах, где живут пермяки. Конкурс проводится в городе в пятый раз. И теперь слово за управляющими компаниями ТСЖ и ЖСК.

- Принять участие в новогоднем украшении могут все желающие, - пояснили в департаменте ЖКХ администрации Перми. - Конкурс пройдет по двум номинациям. Будет определяться лучшее праздничное оформление двора дома, обслуживаемого УК, и придомовой территории, украшенной ТСЖ, ЖСК или самими жильцами.

Чаще пермяки украшают свои дворы снежными скульптурами, наряжают новогодние елки, развешивают яркую иллюминацию.

Для участия необходимо до 30 декабря заполнить заявку и вместе с фотографией своего двора принести в печатном виде в департамент ЖКХ администрации Перми по адресу: улица Ленина, 34, кабинет 406. Более подробные условия участия и форму заявки можно найти в положении конкурса.

Комиссия оценит оригинальность идеи и применяемых материалов. Важно, во дворе не должно быть мусора, а тротуары и проезд должны быть расчищены от снега.

Подведение итогов конкурса и награждение состоится не позднее 28 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU