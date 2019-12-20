Стали известны подробности ЧП в пермской школе, когда девочка сломала руку

СЕГОДНЯ 14:56 2019-12-20T14:56:50+03:00

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В Кировском районе Перми 19 декабря 13-летняя девочка получила травму. В департаменте образования прокомментировали ЧП.

Девочка играла с друзьями после уроков на территории школы. Во время игры школьница поскользнулась, упала и сломала ключицу. Персонал школы вызвал «скорую помощь» и родителей девочки.

- Все происходило после уроков, при этом школьный участок был очищен от снега и льда, в момент происходящего на улице шел снегопад. Оперативно была вызвана бригада «скорой помощи» и родители девочки. Сегодня учащаяся продолжила занятия в классе, - сообщили в департаменте образования.

ИСТОЧНИК KP.RU