2019-12-20T13:06:27+03:00
Общество

На «Азоте» поздравляют детей сотрудников

А недавно они участвовали в конкурсе семейного творчества «К нам стучится Новый год»
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Работа одной из участниц конкурса. Фото пресс-службы предприятияРабота одной из участниц конкурса. Фото пресс-службы предприятия
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В канун Нового года дети сотрудников филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по традиции получили подарки. В этом году они вручены более 1700 мальчишкам и девчонкам в возрасте до 14 лет.

Во время праздничных каникул для ребят пройдут представления во Дворце культуры им. Ленина Культурно-спортивного центра «Азот» – спектакль «Дело 2020, или как спасти новогоднюю звезду».

Семьи азотчиков смогли принять участие в традиционном конкурсе семейного творчества «К нам стучится Новый год». Свои таланты раскрыли 280 детей сотрудников. Победителей определили в двух номинациях: «Детский новогодний рисунок» и «Детская поделка, аппликация». Торжественное награждение пройдет в конце декабря в сказочной обстановке с главными героями праздника, призеры получат подарки и игровые наборы из рук Дедушки Мороза. Абсолютно всем участникам конкурса вручат сладкие призы.

Депутаты-азотчики также организуют новогоднюю елку для детей из многодетных семей, проживающих в их округах. Это представление посетят порядка 250 детей. И, конечно, их ждут сладкие подарки.

Екатерина Ожиганова, начальник отдела социального развития филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Здорово, что количество участников конкурса семейного творчества увеличивается! В прошлом году участвовало 260 ребят, а в этом на 20 человек больше. Такие мероприятия мы проводим ежегодно, ведь совместное творчество сближает, а что может быть важнее дружной и крепкой семьи.

Зимние каникулы для детей наших сотрудников будут яркими и интересными. Ежегодно мы находим новые формы новогодних забав и мероприятий. И, конечно, радуем детей азотчиков креативными новогодними подарками.

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