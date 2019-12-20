"Громко мяукали, но никто им не помогал". В пермском магазине в камере хранения нашли двух котят

СЕГОДНЯ 12:29 2019-12-20T12:32:47+03:00

Их обнаружили уже перед самым закрытием супермаркета

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- Видно, что котята домашние, ухоженные, упитанные, - говорит пермячка Кристина Сабурова. - Видимо, кому-то надоели, и от них таким образом избавились.

Во вторник, 17 декабря, девушка пришла в один из магазинов на Разгуляе. До закрытия оставалось всего 10 минут.

- Я услышала мяукание из камеры хранения, - говорит девушка. - Мы открыли камеру. Внутри сидели два маленьких рыжих котенка. Охранник сказал, что их там кто-то запер. Неизвестно, сколько бедняги там находились. Причем все слышали мяукание, но никто им даже не помог.

Котята оказались ласковыми и игривыми. Им примерно три месяца. Кристина сразу начала искать малышам дом. Спустя несколько дней котят уже решили забрать в семью.

ИСТОЧНИК KP.RU