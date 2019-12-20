2019-12-20T11:04:09+03:00
Общество

В Перми изменен график работы новогодних ярмарок

Это сделано для удобства жителей города
Лилия Абибулаева
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Подарки, сувениры, изделия местных мастеров - все это и многое другое можно будет купить на городских ярмаркахПодарки, сувениры, изделия местных мастеров - все это и многое другое можно будет купить на городских ярмаркахФото: Василий Вахрин
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Подарки, сувениры, изделия местных мастеров - все это и многое другое можно будет купить на городских ярмарках. А также можно устроить праздничную фотосессию на фоне украшенных павильонов. Также здесь организована продажа стрит-фуда: горячие напитки, безалкогольный глинтвейн, выпечка, тортильи.

Для удобства пермяков график работы ярмарок был изменен. Ярмарка перед Тептром-Тептром будет работать по следующему графику: 14:00 до 20:00 – в будни, в выходные дни – с 12:00 до 21:00.

С 28 декабря посетить ярмарки можно в каждом районе.

График работы:

с 16 декабря по 8 января – улица Крупской, 42 (Мотовилихинский район);

с 18 по 22 декабря – шоссе Космонавтов, 114 (Индустриальный район);

с 19 по 22 декабря – улица Героев Хасана, 105 (Свердловский район);

с 23 по 26 декабря – улица Уинская,10 (Мотовилихинский район);

с 23 по 26 декабря – шоссе Космонавтов, 114 (Индустриальный район);

с 28 декабря по 8 января – улица Запорожская, 11а (Свердловский район);

с 28 декабря по 8 января – улица Стахановская, 19 (Индустриальный район);

с 28 декабря по 8 января – улица Писарева, 25/1 (Орджоникидзевский район);

с 28 декабря по 8 января – улица Ласьвинская,18 (Кировский район);

с 28 декабря по 8 января – улица Мильчакова, 22 (Дзержинский район).

Время работы ярмарок с 12:00 до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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