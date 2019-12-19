В Перми мужчина убил соседку из-за котенка

СЕГОДНЯ 13:55 2019-12-19T13:55:05+03:00

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В Кировском районе осудили местного жителя. Мужчину признали виновным в убийстве соседки.

Следователи выяснили, что обвиняемый и погибшая были соседями по коммунальной квартире. Мужчина изрядно выпил и ударил котенка. Женщина пыталась заступиться за животное. Это обвиняемому не понравилось. Он схватил нож и удалил соседку в грудью. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Суд приговорил пермяка к 10 года и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также мужчина должен заплатить штраф в размере 74 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU