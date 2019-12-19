2019-12-19T13:43:43+03:00
Общество

В Перми специалисты ответят на вопросы родителей детей с инвалидностью

Родители смогут получить психологическую и юридическую помощь по телефону
Лилия Абибулаева
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Благодаря поддержке президентских грантов жители Прикамья смогут получить на интересующие их вопросыБлагодаря поддержке президентских грантов жители Прикамья смогут получить на интересующие их вопросыФото: архив "КП"
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В течение 18 месяцев для родителей детей инвалидов в Пермском крае будет работать горячая линия. Благодаря поддержке президентских грантов жители Прикамья смогут получить на интересующие их вопросы.

- Мы, как никто другой знаем, как ценно упущенное время и как тяжело стучаться в закрытые двери, особенно… когда в твоих руках жизнь ребенка, ускользающая сквозь пальцы. Поэтому получение своевременной правовой, а особенно психологической помощи, родителям необходимо для быстрой адаптации и поиска правильных путей и решений в таком эмоционально тяжелом вопросе, как инвалидность ребенка, – рассказала порталу «Открытые НКО» Анастасия Гилева, руководитель Пермской краевой общественной организации защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить».

Горячая линия будет работать с 10.00 до 18.00 в будние дни, с 10.00 до 15.00 по субботам. Телефон горячей линии - 8-800-250-33-41

ИСТОЧНИК KP.RU

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