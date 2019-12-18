В Перми запустили вечеринки, где гости спят друг с другом
В Перми стартовал проект «Cuddle party» вечеринок, где люди спят друг с другом, но без сексуального подтекста.
- Каддл-пати - это место отдыха для твоего тела и сердца. В ламповой и безопасной атмосфере мы учимся слышать себя, исследуем границы и совершенно по-особенному выстраиваем контакт с окружающими, - описывают свой проект организаторы.
На обнимательных вечеринках нельзя причинять вред себе и другим людям, разрушать пространство, нельзя трогать людей за интимные места и раздевать, нельзя настаивать на контакте.
Цель таких вечеринок - дать человеку расслабиться. Издание «ЧитайТекст» пишет, что сначала участники знакомятся, рассказывают о себе и своем самочувствии, затем идет сеанс медитации. А после участники в течение двух часов обнимаются, массируют друг друга. Вечеринка заканчивается чаепитием и обменом впечатлениями.
Ближайшая вечеринка пройдет в Перми 22 декабря. Участие платное - 250 рублей. Каждый участник должен принести с собой сменную одежду, плед и подушку.
ИСТОЧНИК KP.RU