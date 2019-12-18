В Перми прошла свадьба в армейском стиле

СЕГОДНЯ 13:58 2019-12-18T13:58:38+03:00

Познакомились Игорь и Полина четыре года назад. Фото: Пермский ЗАГС

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В пятницу, 13 декабря, в Мотовилихимнском ЗАГСе прошла необычная свадьба. Отличает ее не то, что она состоялась в пятницу 13, а наряды молодоженов.

Игорь и Полина Смирновы, как и вся их родня, пришли в ЗАГС в военной форме. Такое решение молодожены приняли вместе. Жених восемь лет назад отслужил в ВДВ, сейчас работает в сфере туризма. Его супруга работает в детском саду. Познакомились Игорь и Полина четыре года назад.

Форма жениха - его родная, форма войск ВДВ, а невесте платье шили на заказ. Модель и крой платья женщина придумала сама.

Такое необычное бракосочетание удивило всех! Сотрудники ЗАГСа поздравили молодоженов с праздников и пожелали любви.

- Спасибо молодоженам за их креатив и за доставленную радость взору окружающих. Совет вам да любовь, берегите чувства, долгого вам союза и счастливых событий впереди!

ИСТОЧНИК KP.RU