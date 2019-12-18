Ярмарка на эспланаде в новогоднюю ночь будет работать до 4:00

СЕГОДНЯ 12:30 2019-12-18T12:30:34+03:00

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В ночь с 31 декабря на 1 января на пермской эспланаде будет работать новогодняя ярмарка. Пермяки смогут купить сувениры, подарки, изделия местных мастеров до 4:00.

Ярмарка начнет работать уже в эту пятницу, 20 декабря, и продолжит до 9 января. Пермяков ждут ежедневно с 10:00 до 20:00. Для жителей города будет предусмотрена новогодняя программа с участием Деда Мороза и Снегурочки и музыкальное сопровождение, в вечернее время – выступления творческих коллективов.

На второй площадке – перед памятником Героям фронта и тыла – ярмарка будет работать в выходные дни 21-22 декабря, 28-29 декабря. Там также будут установлены 16 деревянных домиков.

Новогодние ярмарки откроются в каждом районе города. Всего пройдет 57 ярмарок. Также в Перми и крае будут работать елочные базары. В муниципалитетах уже заработали 43 ёлочных базара, в Перми их – 41, что практически в 2 раза больше, чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU