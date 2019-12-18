2019-12-18T12:30:34+03:00
Общество

Ярмарка на эспланаде в новогоднюю ночь будет работать до 4:00

Там можно купить подарки и продукцию местных мастеров
Лилия Абибулаева
Поделиться:
ля жителей города будет предусмотрена новогодняя программа. Фото: Правительство Прикамьяля жителей города будет предусмотрена новогодняя программа. Фото: Правительство Прикамья
Изменить размер текста:

В ночь с 31 декабря на 1 января на пермской эспланаде будет работать новогодняя ярмарка. Пермяки смогут купить сувениры, подарки, изделия местных мастеров до 4:00.

Ярмарка начнет работать уже в эту пятницу, 20 декабря, и продолжит до 9 января. Пермяков ждут ежедневно с 10:00 до 20:00. Для жителей города будет предусмотрена новогодняя программа с участием Деда Мороза и Снегурочки и музыкальное сопровождение, в вечернее время – выступления творческих коллективов.

На второй площадке – перед памятником Героям фронта и тыла – ярмарка будет работать в выходные дни 21-22 декабря, 28-29 декабря. Там также будут установлены 16 деревянных домиков.

Новогодние ярмарки откроются в каждом районе города. Всего пройдет 57 ярмарок. Также в Перми и крае будут работать елочные базары. В муниципалитетах уже заработали 43 ёлочных базара, в Перми их – 41, что практически в 2 раза больше, чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ТОС «Вышка-2» стал победителем в номинации всероссийского конкурса «Лучшие практики ТОС»
Приволжский федеральный округ занимает лидирующие позиции в «зеленой» энергетике
Пермские школьники сразятся в умении вязать узлы и ориентироваться на местности
В Перми пройдет благотворительный арт-фестиваль «Всякое добро»
В Перми запустили вечеринки, где гости спят друг с другом
Губернатор Прикамья подвел итоги года в прямом эфире в Instagram
В Прикамье 27-летний парень вышел на свободу и сразу же изнасиловал женщину
В Перми прошла свадьба в армейском стиле
В Перми на трассе пострадали мать и 3-летний ребенок
"Оставили в подъезде вместе с запиской". Брошенная породистая собака нашла новый дом
В Пермском цирке начинаются праздничные новогодние представления
В Перми 3-летняя девочка получила травму в автобусе
КРПК намерена ускорить темпы строительства социального жилья в Прикамье
Паблик «Пермь Активная» представит край на пресс-конференции Владимира Путина
Ярмарка на эспланаде в новогоднюю ночь будет работать до 4:00
В Прикамье мужчину осудят за изготовление маковой соломы
Леруа Мерлен приглашает пермяков на свой второй День Рождения
В Перми врач «скорой помощи» получила компенсацию с пациентки за удар тазиком по голове
Пермские школьники сделали кормушки для птиц
Пермяки смогут бесплатно ездить на общественном транспорте в новогоднюю ночь
В 2020 году начнется проектирование Северного железнодорожного обхода в Прикамье
В Перми одобрили перераспределение расходов городского бюджета
Жителя Прикамья задержали за незаконный оборот наркотиков
В Перми принят порядок заключения соглашения между муниципалитетом и застройщиками
Чтобы зазвать «Икею», в Прикамье готовы на экстраординарные меры
В Перми ищут мужчину, который напал на женщину около ночного клуба
В Перми временно закроют движение по улице Ласьвенской
В Перми ночью произошел пожар в детской больнице
В центре Перми легковушка сбила женщину