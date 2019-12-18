Пермские школьники сделали кормушки для птиц

СЕГОДНЯ 11:47 2019-12-18T11:47:44+03:00

Дети вместе с родителями делали книжки-малышки о птицах и принимали участие в конкурсе рисунков «Синицы-озорницы». Фото: администрация Перми

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В течение месяца, с 12 ноября, ученики 1б класса школы №120 разрабатывали «Синичкин календарь». Ребята наблюдали за птицами, знакомились с их повадками, отгадывали загадки о перелётных и зимующих птицах, играли в игры.

А после вместе с родителями делали книжки-малышки о птицах и принимали участие в конкурсе рисунков «Синицы-озорницы».

Также дети и их родители изготовили кормушки для птиц и при поддержке МКУ «Пермское городское лесничество» развесили из вдоль экологической тропы в Черняевском лесу.

Ребята с огромным удовольствием насыпали корм в кормушки, выбирали места, где птицам удобно будет подлетать к кормушке.

ИСТОЧНИК KP.RU