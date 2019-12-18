Пермские школьники сделали кормушки для птиц
В течение месяца, с 12 ноября, ученики 1б класса школы №120 разрабатывали «Синичкин календарь». Ребята наблюдали за птицами, знакомились с их повадками, отгадывали загадки о перелётных и зимующих птицах, играли в игры.
А после вместе с родителями делали книжки-малышки о птицах и принимали участие в конкурсе рисунков «Синицы-озорницы».
Также дети и их родители изготовили кормушки для птиц и при поддержке МКУ «Пермское городское лесничество» развесили из вдоль экологической тропы в Черняевском лесу.
Ребята с огромным удовольствием насыпали корм в кормушки, выбирали места, где птицам удобно будет подлетать к кормушке.
ИСТОЧНИК KP.RU