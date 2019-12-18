В центре Перми легковушка сбила женщину
Авария произошла в 15:05 во вторник, 17 декабря. На перекрестке улиц Газеты Звезда и Петропавловская легковушка сбила пенсионерку.
Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, водитель автомобиля «Лада Гранта» поворачивал налево и сбил 84-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате аварии пострадавшая получила черепно-мозговую травму. Ей назначили амбулаторное лечение.
В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU