В центре Перми легковушка сбила женщину

СЕГОДНЯ 07:42 2019-12-18T07:42:16+03:00

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Фото: Василий Вахрин

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Авария произошла в 15:05 во вторник, 17 декабря. На перекрестке улиц Газеты Звезда и Петропавловская легковушка сбила пенсионерку.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, водитель автомобиля «Лада Гранта» поворачивал налево и сбил 84-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате аварии пострадавшая получила черепно-мозговую травму. Ей назначили амбулаторное лечение.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU