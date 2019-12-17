В Прикамье мужчина целый месяц насиловал девочку

СЕГОДНЯ 13:59 2019-12-17T14:41:41+03:00

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В Добрянке вынесли приговор 42-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней знакомой.

Девочка не могла оказать сопротивление, она была в психологической зависимости от него. Пользуясь ее состоянием, обвиняемый в течение месяца насиловал ее. Мужчину признали виновным в 18 эпизодах изнасилования и 13 эпизодах насильственных действий сексуального характера.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что его отправили в колонию строгого режима на 18 лет с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU