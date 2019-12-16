2019-12-16T20:09:07+03:00
Происшествия

В Прикамье за мошенничество осудят бывшего замначальника колонии

Также он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями
Елена КОНОВА
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По уголовному делу проведено более 150 допросовПо уголовному делу проведено более 150 допросовФото: Александр ГЛУЗ
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В Перми осудят бывшего замначальника ИК-29 и директора коммерческой организации.

По версии следствия, обвиняемые выступили в сговор и, исполняя госконтракты в 2016-2017 годах, похитили бюджетные средства в сумму более 2,4 миллионов рублей. Они поставляли в колонию холодильники по завышенным ценам вместо запчастей бытовой техники, чтобы заключенные сами их собирали.

- А за работы осужденным начислялась зарплата, - добавили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Также колония понесла необоснованные расходы в общей сумме более 500 тысяч рублей.

В отношении замначальника и директора фирмы возбудили уголовное дело по статьям "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размере", "злоупотребление должностными полномочиями", "пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями".

- По уголовному делу проведено более 150 допросов, 7 судебных экспертиз, а объем уголовного дела составил 55 томов, - добавили в пресс-службе. - В ближайшее время обвиняемых осудят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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