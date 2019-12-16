2019-12-16T16:18:23+03:00
Общество

В Перми автобусный маршрут № 25 будет продлен

Также добавятся новые остановки
Елена КОНОВА
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Актуальный маршрут следования любого городского автобуса можно уточнить на сайте «Гортранса»Актуальный маршрут следования любого городского автобуса можно уточнить на сайте «Гортранса»Фото: Василий Вахрин
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С 17 декабря продлят автобусный маршрут № 25 «микрорайон Ново-Бродовский – Комсомольская площадь». Теперь он будет ходить до остановочного пункта «Бродовское кольцо».

Также по пути следования будут добавлены новые остановки: «Стадион» (по улице Бродовское кольцо в оба направления), «улица 2-я Радиальная» (по улице Бродовское кольцо в оба направления), «улица 4-я Радиальная» (по улице Бродовское кольцо в оба направления).

В администрации Перми добавили, что подробное расписание, а также актуальный маршрут следования любого городского автобуса можно уточнить на сайте «Гортранса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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