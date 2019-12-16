В Перми автобусный маршрут № 25 будет продлен

СЕГОДНЯ 16:16 2019-12-16T16:18:23+03:00

Изменить размер текста: A A

С 17 декабря продлят автобусный маршрут № 25 «микрорайон Ново-Бродовский – Комсомольская площадь». Теперь он будет ходить до остановочного пункта «Бродовское кольцо».

Также по пути следования будут добавлены новые остановки: «Стадион» (по улице Бродовское кольцо в оба направления), «улица 2-я Радиальная» (по улице Бродовское кольцо в оба направления), «улица 4-я Радиальная» (по улице Бродовское кольцо в оба направления).

В администрации Перми добавили, что подробное расписание, а также актуальный маршрут следования любого городского автобуса можно уточнить на сайте «Гортранса».

ИСТОЧНИК KP.RU