2019-12-16T12:49:53+03:00
Происшествия

Жителя Прикамья осудили за незаконный оборот наркотиков

У мужчины нашли 99 граммов кокаина
Лилия Абибулаева
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Наркотики он купил в Санкт-Петербурге за 150 тысяч рублейНаркотики он купил в Санкт-Петербурге за 150 тысяч рублей
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В Перми при выходе из поезда задержали 28-летнего жителя Чернушки. При обыске у него нашли крупную партию наркотиков.

Сотрудникам полиции мужчина объяснил, что 99 грамм кокаина мужчина купил в Санкт-Петербурге за 150 тысяч рублей и вез в Пермь для собственного потребления. Наркотики он прятал в пачке из-под сигарет.

В пресс-служба Пермского ЛО МВД России на транспорте сообщили, что в отношении жителя Чернушки возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотического вещества в крупном размере без цели сбыта».

Дзержинский суд Перми приговорил мужчину к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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