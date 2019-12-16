Жителя Прикамья осудили за незаконный оборот наркотиков

СЕГОДНЯ 12:49 2019-12-16T12:49:53+03:00

Наркотики он купил в Санкт-Петербурге за 150 тысяч рублей

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В Перми при выходе из поезда задержали 28-летнего жителя Чернушки. При обыске у него нашли крупную партию наркотиков.

Сотрудникам полиции мужчина объяснил, что 99 грамм кокаина мужчина купил в Санкт-Петербурге за 150 тысяч рублей и вез в Пермь для собственного потребления. Наркотики он прятал в пачке из-под сигарет.

В пресс-служба Пермского ЛО МВД России на транспорте сообщили, что в отношении жителя Чернушки возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотического вещества в крупном размере без цели сбыта».

Дзержинский суд Перми приговорил мужчину к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU