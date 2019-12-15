2019-12-15T14:39:38+03:00
Происшествия

"От машины ничего не осталось". В страшной аварии в Прикамье погибли три человека

На месте работают сотрудники ГИБДД
Елена КОНОВА
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Фото с места аварии из Instagram @chp_59Фото с места аварии из Instagram @chp_59
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В аварии в Пермском крае погибли три человека. Как рассказали в пресс-службе полиции, ДТП произошло около 14.30 на трассе Полазна-Чусовой.

- Столкнулись автомобили "Лада" и "Рено", - сообщили в полиции. - Погибли три человека. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства устанавливаются, в том числе и причины ДТП.

- Какой ужас, от машины ничего не осталось, - пишут в соцсетях очевидцы. - Как же так можно? Обгон что ли был?

А кто-то из очевидцев последствий аварии останавливались, хотели чем-нибудь помочь пострадавшим или сотрудникам спецслужб.

- Там стояли три автомобиля, предлагали помощь. Но нам сказали, что помощь уже не нужна...

ИСТОЧНИК KP.RU

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