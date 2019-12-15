Видео: в Перми мужчина из окна автомобиля стрелял из автомата у ночного клуба

СЕГОДНЯ 13:30 2019-12-15T13:32:18+03:00

Стрельба у клуба в Перми. Видео из Instagram @zhest_perm.

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В соцсетях появилось видео, сделанное 14 декабря у ночного клуба на Монастырской. Оно длится всего три минуты. На кадрах мужчина, выглядывая из окна черного автомобиля, открывает стрельбу из автомата. Судя по всему, выстрелы были направлены поверх голов людей, стоящих у клуба, а не в них.

- Уверен, что стрелка быстро найдут, - пишут в комментариях пермяки. - Ужас, что за идиоты.

- Мы проводим проверку и устанавливаем все обстоятельства, - сообщили в пресс-службе краевой полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU