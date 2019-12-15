2019-12-15T13:32:18+03:00
Происшествия

Видео: в Перми мужчина из окна автомобиля стрелял из автомата у ночного клуба

Полиция проводит проверку
Елена КОНОВА
Поделиться:

Стрельба у клуба в Перми. Видео из Instagram @zhest_perm.

Изменить размер текста:

В соцсетях появилось видео, сделанное 14 декабря у ночного клуба на Монастырской. Оно длится всего три минуты. На кадрах мужчина, выглядывая из окна черного автомобиля, открывает стрельбу из автомата. Судя по всему, выстрелы были направлены поверх голов людей, стоящих у клуба, а не в них.

- Уверен, что стрелка быстро найдут, - пишут в комментариях пермяки. - Ужас, что за идиоты.

- Мы проводим проверку и устанавливаем все обстоятельства, - сообщили в пресс-службе краевой полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"От машины ничего не осталось". В страшной аварии в Прикамье погибли три человека
Видео: в Перми мужчина из окна автомобиля стрелял из автомата у ночного клуба
В центре Перми иномарка насмерть сбила пешехода
В Перми водитель иномарки сбил лошадь с 17-летней наездницей
Пермяки могут помочь в сборе новогодних подарков для бездомных людей
Кунгурские спасатели помогли попавшей в беду овчарке
В Перми закончились поиски 11-летнего школьника, пропавшего сутки назад
«Ехали с концерта Макса Коржа в Перми». Автобус с фанатами музыканта вылетел в кювет и перевернулся
Из Перми в Уфу будут летать прямые авиарейсы
В новогодние каникулы в Прикамье ожидаются 40-градусные морозы
«Что? Ребенок с шокером?». В соцсетях обсуждают школьницу из Прикамья, которая током убила собаку
Водитель на иномарке сбил в центре Перми молодого мужчину
В Перми объявлены поиски 44-летнего мужчины, который уехал на машине в неизвестном направлении
В Пермском тубдиспансере обнаружили сговор на покупку медоборудования