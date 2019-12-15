В центре Перми иномарка насмерть сбила пешехода
Авария произошла ночью
Мужчина скончался на месте от полученных травмФото: Василий Вахрин
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В Перми автомобиль насмерть сбил мужчину-пешехода. Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, авария произошла около двух часов ночи.
- В районе дома 13 на Сибирской 32-летний водитель иномарки не уступил дорогу пешеходу, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу, - сообщили в пресс-службе. - В результате аварии мужчина скончался до прибытия бригады медиков "скорой помощи".
По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства случившегося выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU