2019-12-15T10:31:37+03:00
Происшествия

В центре Перми иномарка насмерть сбила пешехода

Авария произошла ночью
Елена КОНОВА
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Мужчина скончался на месте от полученных травмМужчина скончался на месте от полученных травмФото: Василий Вахрин
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В Перми автомобиль насмерть сбил мужчину-пешехода. Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, авария произошла около двух часов ночи.

- В районе дома 13 на Сибирской 32-летний водитель иномарки не уступил дорогу пешеходу, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу, - сообщили в пресс-службе. - В результате аварии мужчина скончался до прибытия бригады медиков "скорой помощи".

По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства случившегося выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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