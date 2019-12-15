2019-12-15T08:40:00+03:00
Происшествия

В Перми водитель иномарки сбил лошадь с 17-летней наездницей

Девушка попала в больницу
Елена КОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В этом году водитель уже 6 раз привлекался за нарушения ПДДВ этом году водитель уже 6 раз привлекался за нарушения ПДДФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Перми водитель иномарки сбил лошадь с наездницей, после чего девушка попала в больницу. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла на улице Братская 14 декабря около 18.40.

- Водитель иномарки с прицепом сбил лошадь с наездницей, которые двигались в попутном направлении, - сообщили в пресс-службе. - 17-летняя девушка упала с лошади и получила травмы головы. Ее увезли в больницу.

Также в полиции добавили, что в отношении водителя возбудили административное дело по статье «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

- В этом году водитель уже 6 раз привлекался за нарушения ПДД, - уточнили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Перми иномарка насмерть сбила пешехода
В Перми водитель иномарки сбил лошадь с 17-летней наездницей
Пермяки могут помочь в сборе новогодних подарков для бездомных людей
Кунгурские спасатели помогли попавшей в беду овчарке
В Перми закончились поиски 11-летнего школьника, пропавшего сутки назад
«Ехали с концерта Макса Коржа в Перми». Автобус с фанатами музыканта вылетел в кювет и перевернулся
Из Перми в Уфу будут летать прямые авиарейсы
В новогодние каникулы в Прикамье ожидаются 40-градусные морозы
«Что? Ребенок с шокером?». В соцсетях обсуждают школьницу из Прикамья, которая током убила собаку
Водитель на иномарке сбил в центре Перми молодого мужчину
В Перми объявлены поиски 44-летнего мужчины, который уехал на машине в неизвестном направлении
В Пермском тубдиспансере обнаружили сговор на покупку медоборудования