В Перми водитель иномарки сбил лошадь с 17-летней наездницей

СЕГОДНЯ 08:38 2019-12-15T08:40:00+03:00

В этом году водитель уже 6 раз привлекался за нарушения ПДД Фото: Василий Вахрин

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В Перми водитель иномарки сбил лошадь с наездницей, после чего девушка попала в больницу. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла на улице Братская 14 декабря около 18.40.

- Водитель иномарки с прицепом сбил лошадь с наездницей, которые двигались в попутном направлении, - сообщили в пресс-службе. - 17-летняя девушка упала с лошади и получила травмы головы. Ее увезли в больницу.

Также в полиции добавили, что в отношении водителя возбудили административное дело по статье «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

- В этом году водитель уже 6 раз привлекался за нарушения ПДД, - уточнили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU