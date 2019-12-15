2019-12-15T08:21:26+03:00
Общество

Пермяки могут помочь в сборе новогодних подарков для бездомных людей

Всего нужно собрать 350 наборов со сладостями, варежками и носками
Елена КОНОВА
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Также “Территория передышки” примет в дар елку. костюмы Деда Мороза и СнегурочкиТакже “Территория передышки” примет в дар елку. костюмы Деда Мороза и СнегурочкиФото: Василий Вахрин
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До Нового года осталось чуть больше двух недель, и центр "Территория передышки" собирает подарки для бездомных людей и людей, оказавшихся в беде.

- В конце декабря мы едем в Центр социальной адаптации и зимнюю палатку обогрева, чтобы вручить людям подарки, - говорят в центре. - А также мы хотим собраться вместе за праздничным оливье и зажечь бенгальские огни.

Собрать нужно 360 подарков. Для них можно передать следующие вещи:

- печенье, конфеты, сладости, ореховые смеси

- белье (носки, трусы), теплые носки, перчатки, варежки, шапки (в приоритете - мужские)

- новогодние открытки с теплыми пожеланиями.

Также “Территория передышки” примет в дар елку. костюмы Деда Мороза и Снегурочки, бенгальские огни и мандарины. Пункты приема подарок указаны в группе "ВКонтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

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