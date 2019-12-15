Пермяки могут помочь в сборе новогодних подарков для бездомных людей
До Нового года осталось чуть больше двух недель, и центр "Территория передышки" собирает подарки для бездомных людей и людей, оказавшихся в беде.
- В конце декабря мы едем в Центр социальной адаптации и зимнюю палатку обогрева, чтобы вручить людям подарки, - говорят в центре. - А также мы хотим собраться вместе за праздничным оливье и зажечь бенгальские огни.
Собрать нужно 360 подарков. Для них можно передать следующие вещи:
- печенье, конфеты, сладости, ореховые смеси
- белье (носки, трусы), теплые носки, перчатки, варежки, шапки (в приоритете - мужские)
- новогодние открытки с теплыми пожеланиями.
Также “Территория передышки” примет в дар елку. костюмы Деда Мороза и Снегурочки, бенгальские огни и мандарины. Пункты приема подарок указаны в группе "ВКонтакте".
ИСТОЧНИК KP.RU