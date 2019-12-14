Кунгурские спасатели помогли попавшей в беду овчарке

СЕГОДНЯ 15:07 2019-12-14T15:07:47+03:00

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Кунгурские спасатели помогли попавшей в беду кавказской овчарке. Собака жила у своих хозяев в Кунгуре в частном доме на улице Бочкарева. Утром 13 декабря она провалилась в открытый бесхозный погреб. Животное сидело там, пока его по лаю не обнаружили хозяева. Но достать на поверхность большую собаку самостоятельно они не смогли.

- В службу спасения позвонила хозяйка собаки и сообщила о случившемся, прося о помощи, - рассказали в пресс-службе кунгурской городской службы спасения. - На место выехала бригада спасателей. Они извлекли собаку из погреба с использованием альпинистского снаряжения и снаряжения для отлова животных. Кавказскую овчарку передали хозяевам, при падении она не пострадала.

ИСТОЧНИК KP.RU