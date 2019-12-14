«Ехали с концерта Макса Коржа в Перми». Автобус с фанатами музыканта вылетел в кювет и перевернулся
В серьезную аварию попали утром 14 декабря 54 пассажира автобуса Пермь-Екатеринбург. В нем из Перми домой, в Екатеринбург, возвращались фанаты музыканта Макса Коржа, которые специально приезжали в Пермь на концерт, который состоялся 13 декабря в пермском УДС «Молот».
После концерта фанаты музыканта отправились домой, но автобус, в котором они ехали, вылетел в кювет и перевернулся.
- Управлял автобусом житель Артемовского района Свердловской области, у которого девять лет водительского стажа. – сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД Свердловской области. - ДТП произошло в районе 242 километра трассы Пермь — Екатеринбург. По предварительным данным, водитель задремал за рулем. Мужчина не пострадал и в настоящее время дает показания.
К врачам за медицинской помощью обратились 14 человек. Госпитализация никому не потребовалась.
ИСТОЧНИК KP.RU