«Ехали с концерта Макса Коржа в Перми». Автобус с фанатами музыканта вылетел в кювет и перевернулся

СЕГОДНЯ 11:54 2019-12-14T11:54:23+03:00

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В серьезную аварию попали утром 14 декабря 54 пассажира автобуса Пермь-Екатеринбург. В нем из Перми домой, в Екатеринбург, возвращались фанаты музыканта Макса Коржа, которые специально приезжали в Пермь на концерт, который состоялся 13 декабря в пермском УДС «Молот».

После концерта фанаты музыканта отправились домой, но автобус, в котором они ехали, вылетел в кювет и перевернулся.

- Управлял автобусом житель Артемовского района Свердловской области, у которого девять лет водительского стажа. – сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД Свердловской области. - ДТП произошло в районе 242 километра трассы Пермь — Екатеринбург. По предварительным данным, водитель задремал за рулем. Мужчина не пострадал и в настоящее время дает показания.

К врачам за медицинской помощью обратились 14 человек. Госпитализация никому не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU